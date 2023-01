L'inflazione nel 2022 è al +12,1% per le famiglie più povere

Milano, 17 gen. (askanews) – Nel 2022 l’impatto dell’inflazione è stato più ampio sulle famiglie con minore capacità di spesa e ha raggiunto il +12,1% contro il +7,2% per quelle con maggiore capacità di spesa. È quanto emerge dai dati dell’Istat.

La marcata crescita dell’inflazione generale, che ha caratterizzato tutto il 2022, è determinata quasi interamente dalla dinamica dei prezzi dei beni e in particolare da quella dei beni energetici.

Anche i prezzi dei servizi risultano in accelerazione, sebbene in modo molto più contenuto. Poiché i beni incidono in misura maggiore sulle spese delle famiglie meno abbienti e viceversa i servizi pesano maggiormente sul bilancio di quelle più agiate, la crescita dell’inflazione, che riguarda tutti i gruppi di famiglie, è più ampia – ha spiegato l’Istat – per le famiglie del primo gruppo.

Secondo il Codacons l’aumento di prezzi è costato ad ogni famiglia italiana, a parità di consumi, ben 2.369 euro nel 2022, con una stangata complessiva che supera quota 61,3 miliardi di euro.

Coldiretti ha reso noto invece che a causa dell’inflazione sono stati spesi 2,6 miliardi di euro in più per pane e pasta.