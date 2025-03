L'influencer misogino Andrew Tate in Romania per processo per stupro

L'influencer misogino Andrew Tate in Romania per processo per stupro

Bucarest, 22 mar. (askanews) – Andrew Tate, influencer misogino con oltre 10 milioni di follower su X, dopo un viaggio di un mese in Florida è rientrato con il fratello Tristan in Romania, dove risiede e dove dal 2022 è accusato di stupro e traffico di esseri umani.

Deve presentarsi ai giudici entro il 24 marzo altrimenti rischia nuovamente l’arresto; su X, ha scritto di aver dovuto spendere 185mila dollari per un jet privato per attraversare l’Atlantico solo per firmare un pezzo di carta.

Tate era diventato celebre nel 2016 con il Grande Fratello edizione britannica da cui fu espulso per un video in cui attaccava una donna. Da allora con il fratello è stato accusato di aver montato una rete di prostituzione in Romania e quattro donne in Gran Bretagna lo accusano di stupro. Anche in Florida è stata aperta una inchiesta contro i fratelli Tate.

“Siamo qui per dimostrare la nostra innocenza” ha detto Tate al rientro a Bucarest. E quanto al discusso viaggio in Florida, “Continuano a dire che siamo a rischio fuga ma siamo partiti e siamo tornati quindi questi tre anni di carcere sono stati una completa perdita di tempo per degli innocenti che non sono stati processati”.

“Ci hanno ridato i passaporti e come qualunque di voi che voglia fare un viaggio, abbiamo diritto di viaggiare. Viviamo in Romania amiamo la Romania non lasceremo mai questo paese qui abbiamo una casa e dei bambini, ma se vogliamo andare in vacanza ci andremo e se un tribunale ci vuole parlare saremo presenti perché siamo innocenti”.