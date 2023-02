L'influenza aviaria si sta diffondendo in nuovi paesi

L'influenza aviaria si sta diffondendo in nuovi paesi

L'influenza aviaria si sta diffondendo in nuovi paesi

(Adnkronos) - L'influenza aviaria sta raggiungendo nuovi angoli del pianeta ed è diventata endemica per la prima volta in alcuni uccelli selvatici, che trasmettono la malattia al pollame. I focolai del virus si sono estesi in Nord e Sud America, Europa, Asia e Africa, dove hanno dimostra...