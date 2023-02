L’Inghilterra è a grave rischio siccità

(Adnkronos) - L'Inghilterra rischia di subire un’altra grave siccità, gli agricoltori si stanno già preparando a un anno difficile, con alcune aree che non sono mai uscite dalla siccità e altre che si sono appena riprese. E’ quanto emerge da uno studio del &ldqu...

(Adnkronos) – L'Inghilterra rischia di subire un’altra grave siccità, gli agricoltori si stanno già preparando a un anno difficile, con alcune aree che non sono mai uscite dalla siccità e altre che si sono appena riprese.

E’ quanto emerge da uno studio del “National Drought Group”, che ha spiegato come il cambiamento climatico stia colpendo in modo feroce il Regno Unito. Infatti è sempre più probabile che nel 2023 potrebbero essere battuti i record del 2022, in termini di mancanza di precipitazioni e alte temperature.