Lingua italiana: Rampelli, 'via ad iter pdl, in audizione Accademia Crusca'

Lingua italiana: Rampelli, 'via ad iter pdl, in audizione Accademia Crus...

Lingua italiana: Rampelli, 'via ad iter pdl, in audizione Accademia Crus...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente dell’Accademia della Crusca prof. Paolo D’Achille per il sostegno alla costituzionalizzazione della lingua italiana nell’intervista pubblicata da La Verità e per aver dato la lettura autentica della proposta presentat...

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Ringrazio il presidente dell’Accademia della Crusca prof. Paolo D’Achille per il sostegno alla costituzionalizzazione della lingua italiana nell’intervista pubblicata da La Verità e per aver dato la lettura autentica della proposta presentata, liberandola dalle strumentalizzazioni politiche e macchiettistiche cui abbiamo assistito. Nonostante i tentativi di intimorirci, l’iter sta andando avanti e a breve la proposta di legge costituzionale sara calendarizzata in Prima e in Settima commissione (Affari Costituzionali e Cultura). Chiederò che il presidente D’Achille sia audito essendo il suo parere imprescindibile perché dà valore storico e culturale a una proposta che ha anche un’origine sociale nella necessità di aumentare la comprensione delle leggi e del diritto, quindi di migliorare il funzionamento della nostra democrazia, già colpita duramente dal burocratese”. E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia primo firmatario della proposta di legge costituzionale per inserire la lingua italiana nella Costituzione e della pdl ordinaria che prescrive l'utilizzo dell'italiano negli uffici pubblici, nelle leggi e nella comunicazione dello Stato nei confronti dei cittadini.