Lingua italiana: Tajani, 'al via progetto per diffonderla nel mondo'

(Adnkronos) – "Studiare la nostra lingua, far conoscere la nostra cultura, è un modo per attrarre in Italia anche giovani di altre nazionalità. Vogliamo dar vita a un progetto molto ampio con il ministro dell'Università Bernini e con il ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara per diffondere la cultura e la formazione italiani nel mondo, ma anche per attirare nel nostro Paese giovani non italiani che possono essere formati nelle nostre università, in modo da avere anche in futuro una rete di amici dell'Italia che conoscano la nostra lingua e che si siano formati da noi".

Lo ha detto il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani a margine dell’evento conclusivo, alla Farnesina, delle Giornate della Formazione Italiana nel Mondo.

"Questo progetto è anche un modo per rafforzare la nostra diplomazia culturale – ha aggiunto Tajani – Dobbiamo mettere a sistema le rispettive iniziative dei ministeri degli Esteri, dell'Istruzione e dell'Università, anche attraverso le università telematiche nei Paesi più lontani, anche con la creazione di borse di studio.

Penso che presenteremo il progetto a tre in occasione della riunione degli ambasciatori in Italia che terremo il 21 e il 22 dicembre".