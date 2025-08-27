L’Ingv e le responsabilità etiche nei conflitti del Medio Oriente

Negli ultimi tempi, il silenzio assordante di molti enti pubblici di ricerca riguardo alle questioni etiche legate ai conflitti in Medio Oriente ha sollevato più di qualche interrogativo. Ora, un gruppo di dipendenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha deciso di affrontare la questione con coraggio, chiedendo ufficialmente una presa di posizione chiara e inequivocabile.

Diciamoci la verità: la scienza e la ricerca non possono rimanere indifferenti di fronte alle violazioni dei diritti umani.

Il documento che scuote le coscienze

Questo gruppo di dipendenti ha redatto un documento condiviso, indirizzato ai vertici dell’Ingv, in cui si richiede di condannare le “ripetute, gravissime e documentate violazioni dei diritti umani da parte del governo israeliano nella Striscia di Gaza”, come attestato da organismi internazionali. È una mossa audace, che rompe il muro di omertà che spesso circonda tali questioni. So che non è popolare dirlo, ma è tempo che anche i ricercatori e gli scienziati prendano posizione e assumano una responsabilità sociale.

Nel loro documento, i dipendenti non si limitano a chiedere una condanna; vanno oltre: chiedono di sospendere gli accordi bilaterali Italia-Israele e di implementare all’interno dell’Ingv principi etici per evitare qualsiasi forma di complicità con paesi e istituzioni coinvolti in conflitti bellici. Questa richiesta, firmata da oltre il 30% del personale, è un chiaro segnale che la coscienza collettiva sta emergendo, e non possiamo ignorarla.

La realtà è meno politically correct

Analizzando il contesto, non possiamo ignorare una verità scomoda: molti enti di ricerca e università non si pronunciano sui conflitti internazionali per paura di ritorsioni o di compromettere le loro collaborazioni. Tuttavia, l’Ingv, come ente pubblico, ha una responsabilità morale e sociale che va oltre il suo operato scientifico. La domanda che dovremmo porci è: possiamo veramente separarci dalle implicazioni etiche delle nostre ricerche e dei nostri rapporti internazionali?

La costruzione di una società civile democratica e rispettosa dei diritti umani non può prescindere dall’impegno attivo di tutti. Il gruppo di dipendenti dell’Ingv riconosce questa responsabilità e chiede che l’ente prenda una posizione pubblica in merito. Non è solo una questione di etica, ma di coerenza e integrità.

Conclusioni provocatorie e riflessioni necessarie

Il gesto di questi dipendenti non è solo un atto di coraggio, ma una chiamata alle armi per tutti noi: è ora di esigere trasparenza e responsabilità da parte delle istituzioni pubbliche. È fondamentale che l’Ingv non rimanga in silenzio, ma si faccia portavoce dei valori di giustizia e rispetto dei diritti umani. La lettera inviata ai vertici non è solo un documento, è un manifesto etico che chiede un cambiamento.

Ciò che è certo è che il mondo della ricerca non può chiudere gli occhi di fronte alle ingiustizie. L’invito, quindi, è a riflettere su quanto sta accadendo e a non avere paura di esprimere le proprie opinioni. Perché, in fondo, il vero progresso si misura anche dalla capacità di opporsi a ciò che è sbagliato.