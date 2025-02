Linke al Bundestag con 64 deputati, Heidi Reichinnek: "Noi cambiati"

Berlino, 25 feb. (askanews) – Vera sorpresa delle elezioni legislative tedesche del 23 febbraio l’8,7% dei consensi e i 64 seggi al Bundestag andati al partito di sinistra Die Linke. La capogruppo al Parlamento e star di TikTok, Heidi Reichinnek, in conferenza stampa a Berlino ha ringraziato gli elettori e si è detta felice di “andare avanti con questo nuovo spirito combattivo”.

“Siamo il gruppo parlamentare più giovane qui al Bundestag e questo mi rende molto felice. Sono anche molto contenta di essere ancora al di sotto di questa media, anche se non per molto – ha affermato la deputata 36enne – E nel nostro gruppo parlamentare abbiamo anche tre dei deputati più giovani dell’intero Bundestag. Ciò dimostra molto bene che la Linke è cambiata e rispecchia bene anche le persone che ci hanno sostenuto e noi rispecchiamo molto bene la società”.

“Amplieremo la nostra app denunciando gli affitti ingiusti ad altre città – ha annunciato, in riferimento al calcolatore creato contro gli affitti eccessivi a Berlino, la Mietwucher App – naturalmente convocheremo anche qui il vertice previsto sugli asili nido, quindi tutto ciò che abbiamo adottato sarà ora al prossimo ordine del giorno, così da essere ben attrezzati con il lavoro per le prossime settiman”, ha detto Reichinnek, ricordando di voler abolire il “Freno all’indebitamento” della Germania, e che il partito era fin dall’inizio contrario alla sua introduzione. La Linke, ha concluso, discuterà con le forze democratiche della sua riforma, ma non si farà coinvolgere in quelli che ha definito “accordi sporchi”.