Lino Banfi commosso parlando della moglie Lucia: “Mi ha chiesto di trovare il modo di morire insieme”

Ospite a Verissimo, Lino Banfi ha parlato dello speciale rapporto con figli e nipoti nonché del grande legame con la moglie Lucia, malata di Alzheimer

Reso assai popolare dal suo estremo senso dell’umorismo nonché dall’inconfondibile accento pugliese, Lino Banfi è senza dubbio uno degli attori comici più amati d’Italia. Ospite nei giorni scorsi a Verissimo di Silvia Toffanin, il “Nonno d’Italia” ha ripercorso la sua lunga carriera in televisione, parlando però anche molto apertamente e intimamente della sua vita privata.

Lino Banfi trattiene a stento la commozione

Ricordando nello specifico le imminenti nozze di diamante con la moglie Lucia Zagaria, Lino Banfi ha anche svelato un segreto sulla donna che gli sta accanto da sessant’anni, da tempo purtroppo malata di Alzheimer. “La ricetta è la costruzione di una casa in comune, di sacrifici, di sofferenze. Questi grandi amori sono calcestruzzo che diventa una casa antisismica, non si demolisce più”. Con gli occhi lucidi e la voce rotta dall’emozione, l’attore ha anche confessato che sua moglie, durante la pandemia, gli ha domandato: “Lino, ma non possiamo trovare il sistema di morire insieme noi due? […] Perché se muori prima tu io non ce la faccio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Da vero pugliese con un forte senso del dovere e della famiglia, Lino Banfi condivide con Albano Carrisi una lunga amicizia. Durante la puntata di Verissimo, l’artista di Cellino San Marco ha di fatto dedicato all’amico un saluto speciale, confermando di avere in comune con lui la pugliesità, l’amicizia, la volontà di far bene il loro mestiere e la voglia di vita, “che non è seconda a nessuna”.