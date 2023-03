Lino Banfi, il dramma: "Gli ultimi giorni di mia moglie ho pregato Dio di farla morire"

A un mese dalla tragica scomparsa di sua moglie Lucia, Lino Banfi ha rotto il silenzio sul suo doloroso lutto.

Lino Banfi: la morte della moglie

Lino Banfi non ha fatto segreto di aver sofferto moltissimo per la malattia e per la scomparsa di sua moglie Lucia Zagaria e adesso, a un mese dalla scomparsa della donna, ha raccontato alcuni retroscena sulle sue ultime settimane di vita. La malattia della moglie di Banfi si sarebbe aggravata rapidamente e i medici le avrebbero trovato anche un tumore al cervello. L’attore, da sempre molto credente, ha dichiarato che sarebbe stato arrabbiato con Dio a causa della sorte di sua moglie. : “Nonostante io sia molto cattolico, quei giorni ero arrabbiato col Padre Eterno. L’arrabbiatura però in due giorni si trasformò in supplica per farla morire. Siamo arrivati a questo punto”, ha affermato, e ancora: “Ho pregato in quei giorni di far finire la vita di mia moglie, che adoro, sorridente. Così è stato, non era più cosciente. Adesso sto parlando con chi di dovere per far diventare Lucia il mio angelo custode”.

L’attore ha avuto due figli insieme a sua moglie e nei giorni scorsi Rosanna Banfi ha scritto un commovente messaggio dedicato a sua madre.