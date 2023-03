Lino Banfi: "Mia moglie aveva anche un tumore al cervello"

Lino Banfi ha confessato che sua moglie Lucia, morta nel mese di febbraio 2023, non era malata solo di Alzheimer. La donna aveva anche un tumore al cervello e l’attore ha supplicato Dio di farla morire.

Ospite di Verissimo, Lino Banfi è tornato a parlare del difficile momento che sta vivendo. Un mese fa circa, sua moglie Lucia è morta. Per l’attore è stato ed è un dolore terribile, ma si è detto anche sollevato dalla sua scomparsa perché non lottava solo contro l’Alzheimer ma anche contro un tumore al cervello. Lino ha dichiarato:

“È dura, è dura. Le persone che vivono insieme da una vita, attaccati come la colla e la carta, se improvvisamente strappi la colla e la carta, non c’è modo di rimetterla insieme. È tutto così frastornante, strano. (…) Io stavo seguendo la sceneggiatura dell’Alzheimer, la seguivo bene, sapevo la parte a memoria. Il professore mi diceva: ‘Lino adesso siamo in una fase in cui ogni film che vede, ogni trasmissione che vede, dice che l’ha già vista. Abituati a questa cosa’. E io, quando capitava, rispondevo che non me lo ricordavo e lei: ‘Forse tu non c’eri quel giorno’. Poi il professore mi diceva di dirle che li avevo visti pure io, così è più contenta: ‘Altrimenti capisce che c’è qualcosa che non va’. E io: ‘Adesso mi ricordo, l’ho visto, l’ho visto. Rivediamolo se ti va’ e così siamo andati avanti”.