Lino Banfi parla del ritorno di “Un Medico in Famiglia”: “Non ci sarà, questioni politiche in Rai”

Intervistato di recente in radio, Lino Banfi ha parlato dell’improbabile ritorno in Rai della storica fiction di successo "Un Medico in Famiglia"

È andata in onda per ben 18 anni, dal 1998 al 2016, prima di chiudere senza un finale preciso. Stiamo parlando della popolare serie tv Un medico in famiglia, la cui scomparsa dai palinsesti Rai ha lasciato attoniti milioni di fan.

Anche il protagonista numero uno della fiction, ossia il comico pugliese Lino Banfi, è tornato a parlarne nelle scorse ore dando un suo personale parere alla vicenda.

Tutti mi chiedono perché non sia stata fatta l’11a stagione di Un medico in famiglia, ma non ve lo so dire. Chiedetelo alla Rai, io l’avrei fatta eccome per chiudere in bellezza questa serie tv che ha avuto successo in Italia […]. Fu la prima lunga serialità con una famiglia intera dove venivano affrontati problemi di ogni tipo, condotti da questo vecchio che faceva da filo luce. Era il nonno che ognuno voleva in Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ᑌᑎ ᗰᗴᗪIᑕO Iᑎ ᖴᗩᗰIᘜᒪIᗩ 🏡❤️☀️ (@un.medico.in.famiglia_fanpage)

Lino Banfi: lo sfogo e la delusione

Così si è dunque sfogato Lino Banfi nel corso di una recente intervista radiofonica, rivelando poi di non essere particolarmente ottimista rispetto alla realizzabilità di una nuova stagione della serie.

Ormai non lo faranno più, anche se io avevo suggerito […] di fare un’ultima stagione, non di 13 puntate ma di 4 o 5. Un saluto al pubblico dalla famiglia Martini. Non se n’è fatto niente perché c’è stato un cambio al vertice […], cose loro politiche. Noi abbiamo sempre la speranza che un giorno torni insieme questa famiglia, però non è che posso aspettare tanto….

Intanto anche la fanpage su Instagram di Un medico in famiglia ha voluto omaggiare Banfi con i propri personali auguri di buon compleanno. L’attore ha difatti compiuto 85 anni lo scorso 9 luglio.