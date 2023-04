Lino Banfi sul pronipote morto a 18 anni: “Spero che chi avrà i tuoi occhi veda il futuro meno devastante”

L’attore Lino Banfi ha commentato la prematura scomparsa del pronipote Amanuel, morto suicida a soli 18 anni. L’artista, in particolare, ha fatto riferimento alla volontà del giovane di donare i suoi occhi.

Lino Banfi sul pronipote morto suicida a 18 anni

Amanuel Lagrasta, figlio adottivo di Michele Lagrasta, cugino di Rosanna Banfi e pronipote dell’attore Lino Banfi, è morto. Il ragazzo, 18 anni, si sarebbe tolto la vita, gettandosi da un palazzo a Vimodrone. La notizia, che ha gettato nello sconforto la famiglia della vittima, è stata annunciata nella giornata di sabato 22 aprile.

A seguito della tragedia, sia Rosanna Banfi che il nonno del 18enne Nicola Lagrasta (cognato di Lino Banfi), hanno condiviso dei messaggi sui social, esprimendo il dolore provato per la drammatica vicenda.

“Spero che chi avrà i tuoi occhi veda il futuro meno devastante”

La morte del giovane Amanuel è stata commentata anche dall’attore che ha dato il volto a Nonno Libero in Un medico in famiglia. In particolare, Banfi ha voluto commentare la volontà di donare gli organi del pronipote.

“Speriamo che la persona che avrà i tuoi intensi occhi, che hai voluto donare, veda il futuro meno devastante”, ha detto l’artista che da poco ha perso la moglie Lucia Lagrasta.