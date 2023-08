Lino Banfi ha vinto la sua battaglia contro Zuckerberg e la sua pagina Facebook è tornata online. Il social network aveva chiuso il gruppo dedicato all’attore con l’accusa di “incitamento all’odio e alla violenza”.

Lino Banfi asfalta Zuckerberg e la sua pagina Facebook torna online

Soltanto qualche giorno fa, Lino Banfi si era scagliato contro Zuckerberg a causa della chiusura della pagina Facebook Noi che Amiamo Lino Banfi Official. L’attore, con una lettera affidata al Corriere della Sera, aveva spiegato che Meta aveva censurato il gruppo – 27.605 iscritti da tutto il mondo – a causa di frasi “contrarie agli standard della community in materia di istigazione alla violenza“, di “incitamento all’odio” e in contrasto al divieto di pubblicare scene di nudo. Dopo lo sfogo di Lino contro Zuckerberg, la pagina Facebook è tornata online.

Facebook fa mea culpa: Lino Banfi ha vinto

Alle ore 18:43 di giovedì 17 agosto 2023, la pagina dedicata a Lino Banfi è tornata online. L’algoritmo del sito di Zuckerberg ha preso una gran bella cantonata e ha fatto mea culpa. Calogero Vignera, creatore e amministratore di Noi che Amiamo Lino Banfi Official, ha dichiarato:

“Sono basito. Non mi avevano mai dato ascolto. Ho scritto e riscritto a Facebook chiedendo loro spiegazioni ma non ho mai ricevuto risposta. Sono due volte che ci disabilitano la pagina. La prima due anni fa, quando avevamo la bellezza di 300mila follower, poi qualche giorno fa, con 27.605 iscritti da tutto il mondo. E perché, poi? Per aver condiviso le sue battute? Ma per noi lui è un Maestro. E anche le sue frasi a doppio senso sono entrate di diritto nella lista dei tormentoni comici della commedia all’italiana”.

Lino Banfi: le sue frasi non istigano alla violenza

Mentre Vignera non ha mai ricevuto risposta da Facebook, Lino Banfi è riuscito ad ottenere l’attenzione di tutta la baracca. Frasi come “Gli spezzo pure la noce del capocollo!“, o “Che chèzzo ne so io, non ch’anno sesso, sono ricchioni va bene?“, o ancora “Zio Lino, di che sesso sono le tartarughe?” non istigano alla violenza.