Lino Guanciale è diventato papà: la moglie ha dato alla luce un maschietto

Nella giornata di lunedì 15 novembre, l’attore italiano Lino Guanciale e sua moglie Antonella Liuzzi sono diventati genitori per la prima volta. La gravidanza è stata tenuta segreta fino al parto quanto, nonostante il noto riserbo della coppia, il sito online Whoopse ha dato la notizia, rivelando la nascita del primo figlio dell’attore.

Il portale Whoopsee.it, infatti, ha postato sui suoi canali social il seguente messaggio: “Fiocco azzurro per Lino Guanciale.

Whoopsee è in grado di rivelarvi in esclusiva che il celebre attore è diventato papà. La moglie Antonella Liuzzi ha partorito questa mattina. Il divo delle fiction Rai, impegnato a Trieste per girare ‘La Porta Rossa 3’, è corso in ospedale per stare accanto alla sua famiglia”.

Lino Guanciale è diventato papà: la relazione con Antonella Liuzzi

Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno iniziato la loro relazione nel 2018, pochi mesi dopo la fine della storia d’amore dell’attore con la collega Antonietta Bello, durata circa un decennio.

La coppia aveva deciso di rivelarsi pubblicamente nel corso del 2019, quando Lino Guanciale aveva deciso di pubblicare una foto che li ritraeva insieme sul suo account Instagram. Circa un anno dopo, il 18 luglio 2020, la coppia è poi convolata a nozze, celebrando la loro unione in presenza di un numero estremamente ristretto di persone e, soprattutto, in gran segreto.

Lino Guanciale è diventato papà: la gravidanza segreta

Il riserbo che contraddistingue la coppia e ha accompagnato il loro matrimonio è stato adottato anche durante i mesi di gravidanza di Antonella Liuzzi.

Il lieto evento, infatti, è stato svelato soltanto dopo il parto avvenuto nella mattinata di lunedì 15 novembre.

In relazione alla nascita del suo primo figlio, solo alcuni mesi fa, durante un’intervista, Lino Guanciale aveva dichiarato: “Prima c’era il lavoro, l’entusiasmo delle nuove esperienze, il mio carattere forte da ‘limare’ con pazienza. Oggi so che non potrei sentirmi mai completo senza una famiglia mia”.