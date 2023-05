La morte di Alessandro D’Alatri ha sconvolto tutti. Il regista, attore e sceneggiatore si è spento a 68 anni, in seguito ad una terribile malattia. A commentare la sua scomparsa è stato anche Lino Guanciale.

Lino Guanciale sconvolto dalla morte di Alessandro D’Alatri

Alessandro D’Alatri, regista, attore, sceneggiatore, è morto a 68 anni dopo aver combattuto per anni contro una brutta malattia. Tanti i personaggi che hanno lavorato con lui in titoli di successo, come: I bastardi di Pizzofalcone, Un Professore e Il Commissario Ricciardi. Lino Guanciale, che ha lavorato proprio in quest’ultima fiction, l’ha ricordato con parole cariche d’affetto.

Le parole di Lino Guanciale

Tramite i suoi profili social, Lino ha condiviso una foto che lo ritrae con Alessandro sul set. A didascalia, ha scritto:

“Per me sei questo. Il mio Maestro sorridente, il mio amico pronto a sciogliere in un abbraccio ogni tensione. E in quell’abbraccio resto, adesso, attonito e disarmato. Ti voglio bene. Ti voglio bene, Ale”.

Guanciale, così come tanti altri colleghi, è sconvolto dalla morte di D’Alatri.

Non solo Lino Guanciale, anche Alessandro Gassmann, che ha lavorato con D’Alatri in Un professore, ha dichiarato:

“E’ partito per un altro viaggio il mio amico, regista, sceneggiatore, ma soprattutto essere umano dolce, generoso, pieno di talento, uomo di cultura Alessandro D’Alatri. Grazie per l’opportunità di averti conosciuto”.