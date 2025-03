L'intelligenza artificiale di Meta arriva anche in Europa

Milano, 20 mar. (askanews) – L’intelligenza artificiale di Meta, MetaAI, arriva anche in Europa e si allarga ad altri 41 Paesi, compresa l’Italia.

Il servizio, disponibile per le app del gruppo come Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp, è diverso da quello attivo negli Stati Uniti dal 2023, che ha funzioni più avanzate. In Europa al momento è limitato ad un chatbot testuale, in sei lingue, a cui, ad esempio, si potrà chiedere di fare ricerche i cui risultati presi dal web compariranno direttamente nei gruppi whatsapp o di scandagliare i reel di Instagram.

Il ritardo nel rilascio, che sarebbe dovuto avvenire un anno fa, e le limitazioni sono dovute alle legislazioni europee sull’intelligenza artificiale, la privacy e l’uso dei dati degli utenti che Meta ha dovuto rispettare.