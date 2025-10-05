L'intervento federale aumenta nelle città guidate dai Democratici

Negli ultimi mesi, la decisione di Donald Trump di intervenire militarmente in alcune città americane ha suscitato un acceso dibattito. In particolare, California si trova al centro di questa controversia, con il governatore Gavin Newsom che si oppone fermamente all’invio di truppe statali controllate dal governo federale.

Recentemente, Trump ha annunciato l’invio di 300 membri della National Guard della California in Oregon.

Questa mossa è avvenuta dopo che un giudice ha temporaneamente bloccato il dispiegamento della guardia nazionale dell’Oregon a Portland. Newsom ha definito questa decisione un abuso di legge e di potere, promettendo di affrontare la questione in tribunale.

Il contesto del dispiegamento militare

Il governatore Newsom ha sottolineato che i soldati sono stati federalizzati e posti sotto il controllo del presidente mesi fa, in risposta a disordini che si erano verificati a Los Angeles. Ha affermato: “Il comandante in capo sta utilizzando le forze militari statunitensi come un’arma politica contro i cittadini americani”.

In questo clima di tensione, la mancanza di un annuncio ufficiale da parte di Washington ha sollevato ulteriori preoccupazioni. La situazione è simile a quella osservata in Illinois, dove un governatore ha segnalato l’attivazione di truppe senza comunicazioni chiare dalla capitale.

Le decisioni della giustizia

Un giudice federale, Karin Immergut, nominato da Trump, ha bloccato temporaneamente il piano di dispiegamento della guardia nazionale dell’Oregon. Secondo Immergut, le manifestazioni a Portland non giustificano l’uso di forze federali e permettere tale dispiegamento potrebbe compromettere la sovranità statale dell’Oregon. La giudice ha dichiarato: “Questo paese ha una tradizione di resistenza all’eccesso governativo, specialmente nell’uso della forza militare nelle questioni civili”.

Le conseguenze politiche e sociali

Questa escalation nell’intervento federale rappresenta una strategia di Trump nel contrastare le città governate dai Democratici, che lui stesso ha descritto come afflitte dalla criminalità. Dalla sua rielezione, Trump ha espresso l’intenzione di inviare truppe in almeno dieci città, tra cui Baltimora, Memphis, e Washington D.C..

Durante l’estate, la situazione a Los Angeles ha portato al dispiegamento di soldati della guardia e dei Marines, nonostante le obiezioni di Newsom, il quale ha avviato un’azione legale che ha portato a un blocco temporaneo dell’operazione.

Le affermazioni di Trump e la realtà della criminalità

Trump ha descritto città come Portland e Chicago come veri e propri “zone di guerra”, suggerendo che fosse necessario un intervento militare per ripristinare l’ordine. Tuttavia, i dati recenti indicano una diminuzione della criminalità in molte di queste aree. In particolare, New Orleans ha registrato una significativa riduzione della violenza, avviandosi verso il numero più basso di omicidi degli ultimi cinquant’anni.

L’uso delle forze federali in contesti civili solleva questioni fondamentali sulla legalità e sull’adeguatezza di tali misure. La battaglia legale che si profila rappresenta non solo una sfida per il governo federale, ma anche un’opportunità per i cittadini di esprimere il loro dissenso di fronte a un potere percepito come autoritario.