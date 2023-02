L'inviato cinese da Putin: partnership con Russia non è "contro"

Mosca, 22 feb. (askanews) – “Vorremmo sottolineare ancora una volta che la partnership strategico globale tra Russia e Cina non è mai stata diretta contro una terza parte e, naturalmente, non è soggetta a interferenze e sfide da parte di terzi, non ci faremo sopraffare dalle minacce e pressioni di terzi”, così il diplomatico di alto livello cinese, direttore dell’Ufficio centrale per gli Affari esteri del Partito comunista cinese, Wang Yi, durante il suo incontro con Vladimir Putin in Russia.

Un colloquio che è avvenuto in un momento di grande tensione a causa della guerra in Ucraina e anche più in particolare fra la Cina e gli Stati Uniti a causa della questione dei “palloni spia”.