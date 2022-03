Lionel Richie insignito del Premio Gershwin a Washington DC

Roma, 10 mar. (askanews) – Un altro grande riconoscimento per Lionel Richie, il Premio Gershwin per la musica popolare della Biblioteca del Congresso. L’icona della musica, 72 anni, è stata celebrata con una festa-concerto a Washington DC, un tributo ai suoi successi più famosi, con ospiti e amici come Gloria Estefan e Luke Bryan.

“Tra un paio di giorni entrerò a casa mia e dirò mamma mia, ma che diavolo? É una cosa travolgente, é più grande di fare un disco di successo, di ottenere un Grammy, anche di ottenere un Oscar.

La Biblioteca del Congresso, il premio Gershwin, è come diceva mia nonna, il migliore di tutti i tempi”.

Nella sua carriera Lionel Richie ha vinto quattro Grammy Awards un Academy Awards, ha venduto oltre 125 milioni di dischi in tutto il mondo, un uomo da record.

“Lui è unico nel suo genere – ha detto la cantante Gloria Estefan – ha vinto un Oscar, ha vinto dei Grammy, è ancora un incredibile intrattenitore. Ho appena visto il suo spettacolo a Las Vegas in ottobre e la folla era impazzita, proprio come noi.

É uno di quelli che senti due note, la voce, e già sai chi è”.

Il Premio Gershwin è intitolato ai cantautori George e Ira Gershwin e onora il successo di un artista musicale vivente nella promozione del genere della canzone. Tra i suoi vincitori in passato ci sono stati Paul Simon, Stevie Wonder, Tony Bennett, Gloria Estefan e il marito Emilio.