L'Iraq Scommette sull'Energia Solare per Superare le Crisi Elettriche

Scopri come l'Iraq sta convertendo il deserto in energia sostenibile per affrontare le crisi elettriche e promuovere un futuro energetico resiliente.

L’Iraq si trova ad affrontare una grave crisi energetica, caratterizzata da blackout frequenti e una domanda elettrica in costante aumento. In risposta a questa situazione, il governo iracheno ha deciso di investire in energia solare, lanciando il suo primo impianto solare industriale nella regione di Karbala. Questo impianto rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità energetica e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Il primo impianto solare industriale in Iraq

Situato nel vasto deserto di Karbala, il nuovo impianto solare è destinato a diventare il più grande del paese, con una capacità di produzione elettrica che potrà raggiungere i 300 megawatt. La cerimonia di inaugurazione è prevista per domenica e segna un momento importante per l’Iraq, che ha storicamente fatto affidamento su fonti di energia fossile.

I dettagli del progetto

Il progetto occupa un’area di circa 4.000 dunams, ovvero circa 1.000 acri, e prevede l’installazione di migliaia di pannelli solari disposti in file ordinate. Nasser Karim al-Sudani, a capo del team nazionale per i progetti di energia solare, ha annunciato ulteriori piani per ampliare l’infrastruttura energetica del paese con un altro impianto in fase di costruzione nella provincia di Babil, con una capacità di 225 megawatt.

Un piano energetico più ampio per il paese

La costruzione di questi impianti fa parte di una strategia più ampia per soddisfare i crescenti bisogni energetici dell’Iraq. Attualmente, il paese ha progetti di energia solare con una capacità totale di 12.500 megawatt che sono in fase di attuazione o approvazione. Questi piani, se realizzati, potrebbero coprire fino al 20% della domanda totale di energia elettrica dell’Iraq.

Le sfide storiche nell’approvvigionamento energetico

Nonostante le ingenti risorse di petrolio e gas, l’Iraq ha lottato per garantire un approvvigionamento elettrico costante a causa di guerre, corruzione e cattiva gestione. Durante l’estate, il consumo elettrico nazionale ha raggiunto un picco di circa 55.000 megawatt, mentre la produzione attuale si attesta attorno ai 28.000 megawatt. Di questi, circa 8.000 megawatt provengono da gas naturale importato dall’Iran, un approvvigionamento che ha affrontato numerose sfide a causa delle sanzioni statunitensi.

Il futuro dell’energia rinnovabile in Iraq

Il lancio di impianti solari rappresenta una risposta cruciale alle crisi energetiche, ma il successo di questi progetti dipende anche dalla stabilità politica e dalla governance del settore energetico. La crescente attenzione verso le energie rinnovabili non solo mira a migliorare il sistema energetico, ma contribuisce anche a ridurre l’impatto ambientale del paese.

Con un impegno concreto verso l’energia solare, l’Iraq si sta preparando a un futuro in cui le fonti rinnovabili giocheranno un ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze elettriche della popolazione e nel ridurre l’impronta di carbonio. Resta da vedere come questi progetti si tradurranno in un miglioramento tangibile per i cittadini iracheni e per l’ambiente.