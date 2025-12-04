L'irriverente musical The Book of Mormon debutta a Tam di Milano

Milano, 4 dic. (askanews) – Irriverente e molto provocatorio, non un Musical come gli altri, The Book of Mormon arriva in Italia per la prima volta in assoluto al TAM Teatro Arcimboldi Milano dal 10 al 21 dicembre 2025. Con una comicità esplosiva e intelligente, lo spettacolo racconta la storia di due giovani missionari mormoni, Elder Price ed Elder Cunningham, inviati in Uganda per convertire gli abitanti del villaggio al mormonismo.

Tuttavia, la realtà che incontrano, segnata da povertà, guerra, malattie e disperazione, mette alla prova le loro convinzioni religiose e li costringe a confrontarsi con la distanza tra la dottrina idealizzata e la vita reale.

The Book of Mormon nasce dall’incontro del genio creativo di Trey Parker e Matt Stone, geniali autori della serie televisiva South Park con Robert Lopez (autore dei brani dei film Disney Frozen e Coco).

“La gente pensa che ci sediamo e diciamo, ok, ora come possiamo essere offensivi? Cosa possiamo fare di veramente duro e chi possiamo far arrabbiare? Ma non è da dove partiamo, vogliamo raccontare la storia migliore”.

“Essendo una religione in un certo senso minoritaria in America, la maggior parte delle persone al di fuori dello Utah non ne sa molto. Si può imparare qualcosa sui mormoni e si può ridere di loro, ma poi alla fine, stiamo cercando di creare qualcosa di più grande, qualcosa che riguardi tutte le religioni e persino a tutte le storie e le culture e il modo in cui vengono trasmesse”.

Dopo il debutto nel 2011 a New York, dove ha vinto nove Tony Awards, il musical ha sbancato i botteghini dei teatri, raggiungendo il record storico di incassi nella grande Mela e diventando in breve tempo un fenomeno di culto.

The Book of Mormon è considerato il musical più dissacrante, esilarante e politicamente scorretto di sempre che ha cambiato il mondo di parlare di religione e di fare spettacolo.