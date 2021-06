Lisa Banes è morta: è caccia al pirata della strada che l’ha investita

Lisa Banes è morta a 65 anni: l'attrice, investita da un pirata della strada in scooter, era ricoverata da 10 giorni.

L’attrice Hollywoodiana Lisa Banes si è spenta all’età di 65 anni dopo esser stata investita da un pirata della strada in scooter. L’uomo è fuggito senza prestare soccorso e senza essere identificato.

Lisa Banes è morta

Il mondo del cinema piange Lisa Banes, attrice nota per aver recitato in alcuni film di successo come Gone Girl e Cocktail.

L’attrice stava attraversando nell’Upper West Side quando un veicolo su due ruote l’ha travolta non rispettando un semaforo rosso. Il pirata della strada si è poi dato alla fuga senza essere identificato. La moglie di Lisa Banes ha lanciato un appello affinché chiunque abbia assistito all’incidente fornisca dati utili a rintracciare il pirata della strada, mentre un portavoce dell’attrice ha scritto via social: “Siamo addolorati per la tragica e insensata scomparsa di Lisa.

Era una donna di grande spirito, intelligenza e generosità. Era dedita al suo lavoro, sia sul palcoscenico sia davanti a una telecamera e lo era ancora di più a sua moglie, alla sua famiglia e ai suoi amici. Siamo stati fortunati ad averla nelle nostre vite”. L’attrice è deceduta dopo 10 anni di ricovero in ospedale dove da subito le sue condizioni erano apparse tragiche.

Lisa Banes: l’appello della moglie

Lisa Banes era sposata con l’ex giornalista del Wall Street Journal Kathryn Kranhold, che sui social ha lanciato un appello affinché chiunque abbia visto qualcosa si faccia avanti e fornisca dati utili ad identificare il pirata della strada che ha investito l’attrice. Le forze dell’ordine hanno intanto prelevato le riprese delle telecamere della zona nella speranza di poter risalire alla targa del veicolo. A distanza di 10 giorni dall’incidente, ancora non si hanno notizie a riguardo.

Lisa Banes: la carriera

Nella sua lunga carriera nel mondo del cinema e della tv, Lisa Banes aveva ricoperto numerosi ruoli e aveva recitato in molteplici serie e film di successo. Tra questi alcuni dei più famosi sono I casi di Rosie O’Neil, The King of Queen, Six Feet Under, Una vita da vivere, Nashville, Star Trek: Depp Space Nine, China Beach, La signora in giallo, Desperate Housewife e Law & Order. Per quanto riguarda i film invece alcuni dei più famosi sono stati Il segno della libellula – Dragonfly, Cocktail, Gone Girl e Hotel New Hampshire.