Lisa Sparxxx, a letto con 919 uomini in 12 ore: record mai battuto

Lisa Sparxxx, a letto con 919 uomini in 12 ore: da ben 18 anni, il suo record non è mai stato battuto.

Ci sono record difficili da battere. Tra questi, senza ombra di dubbio, c’è quello che detiene da anni e anni Lisa Sparxxx, pornostar di 45 anni ancora in attività. La donna, in sole 12 ore, è riuscita ad andare a letto con 919 uomini.

E’ dal 2004 che Lisa Sparxxx detiene un record mondiale: fare l’amore con 919 uomini in 12 ore.

Questo significa che l’attrice porno, originaria del Kentucky, è andata a letto, in media, con 76.5 uomini all’ora. Una vera e propria impresa, non tanto per i maschietti che si sono alternati, quanto per lei. Non a caso, in 18 anni nessuna donna è riuscita a battere il suo record. Prima di lei, il primato era di un’attrice di Houston che, il 6 febbraio 1999, era riuscita a stare con 620 uomini, mentre precedentemente era di Jasmin St.Claire, che aveva collezionato 300 maschietti in una singola sessione.

