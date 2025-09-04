Lisbona in lutto dopo il deragliamento della funicolare Elevador da Glória

Una tragedia ha colpito Lisbona: il deragliamento della funicolare Elevador da Glória ha causato un alto numero di vittime.

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 3 settembre, la capitale portoghese ha vissuto una tragedia. La funicolare Elevador da Glória, un simbolo della città, è deragliata, causando almeno 15 morti e 18 feriti. Questo incidente ha profondamente scosso la comunità locale e i turisti presenti nella zona.

Il drammatico incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il deragliamento è avvenuto intorno alle 18:30, quando un cavo di supporto ha ceduto, provocando la caduta della vettura contro un edificio adiacente.

Le immagini diffuse sui social media mostrano la devastazione, con i soccorsi che si affrettano a prestare aiuto. Sul posto confermiamo che 7 persone sono state immediatamente trasportate in ospedale, cinque delle quali versano in condizioni gravi.

Il sindaco di Lisbona ha dichiarato: “È un giorno di grande dolore per la nostra città. In questo momento, i nostri pensieri sono rivolti a tutte le vittime e alle loro famiglie”. Il governo portoghese ha proclamato una giornata di lutto nazionale per onorare le vittime di questa tragedia.

La funicolare Elevador da Glória

La funicolare Elevador da Glória rappresenta un importante mezzo di trasporto pubblico che collega la parte bassa di Lisbona con il quartiere di Bairro Alto, noto per la sua vivace vita notturna e le sue attrazioni turistiche. Classificata come monumento nazionale, la funicolare è un simbolo di Lisbona, frequentata sia da turisti che dai residenti. La sua storia risale al 1885, e negli anni è diventata un’icona della capitale portoghese.

Particolarmente apprezzata per il suo percorso panoramico, la funicolare offre una vista mozzafiato sulla città. Tuttavia, ora il suo futuro è incerto, e le autorità hanno avviato un’inchiesta per determinare le cause precise dell’incidente e valutare la sicurezza delle infrastrutture.

Reazioni e impatto sulla comunità

Sui social media, molti cittadini esprimono il loro dolore e shock per quanto accaduto. Testimoni oculari raccontano di scene di panico e caos immediatamente dopo il deragliamento. “Ho sentito un forte rumore e poi ho visto la funicolare che si schiantava”, ha dichiarato un turista presente sul posto.

Le autorità locali hanno intensificato i controlli di sicurezza su altri mezzi di trasporto simili e hanno esortato la popolazione a rimanere vigile. Il governo ha promesso che verranno presi provvedimenti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini e dei visitatori.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00: I soccorsi continuano a lavorare per recuperare eventuali altri feriti e per gestire la situazione in corso. Le indagini sono già avviate e si prevede un aggiornamento ufficiale nelle prossime ore.