L’Isola dei Famosi 2022: chi condurrà il programma

L'Isola dei Famosi 2022 dovrebbe partire da marzo. Tutto quello che c'è da sapere sulla conduzione della nuova edizione.

Secondo i rumor in circolazione la conduzione dell’Isola dei Famosi 2022, che dovrebbe partire da marzo, sarà affidata per la seconda volta a Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi 2022: la conduzione

I rumor riguardanti L’Isola dei Famosi 2022 danno ormai per certa come conduttrice Ilary Blasi, che aveva già condotto la precedente edizione del reality show dopo l’addio di Alessia Marcuzzi.

Al momento la notizia non è stata ancora confermata da fonti ufficiali ma sembra che il programma dovrebbe prendere il via da marzo, all’indomani dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip (che, come la precedente, durerà in tutto per cinque mesi).

L’Isola dei Famosi 2022: gli opinionisti

Ancora nessuna conferma in merito a chi saranno gli opinionisti del programma che, per quanto riguarda la precedente edizione del reality dei naufraghi, era stata affidata a Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi (all’epoca reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip).

Anche per quanto riguarda il cast del programma al momento non vi sono certezze anche se sembra che tra i concorrenti possa essere presente Olga Plachina (atleta e moglie di Aldo Montano).

L’Isola dei Famosi 2022: le indiscrezioni

Sono molti i rumor che si sono susseguiti negli ultimi mesi a proposito della nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo alcuni di essi la conduzione avrebbe potuto essere affidata a Barbara D’Urso, rimasta orfana della conduzione di Domenica Live e Live – Non è la D’Urso.

Sempre secondo i rumor in circolazione il reality show avrebbe potuto essere cancellato per lasciare spazio invece a una nuova edizione de La Talpa (ma anche in questo caso, sulla vicenda, non vi sono conferme).

La 15esima edizione del programma, andata in onda nel 2021 a seguito di continui ritardi a causa dell’emergenza Coronavirus, era stata vinta da Awed (alias Simone Paciello). In tanti tra i fan del programma non vedono l’ora di sapere chi comporrà il cast della nuova edizione dello show e se all’interno di esso saranno presenti alcuni dei volti vip più in voga.

Al momento i fan del piccolo schermo devono accontentarsi del GF Vip che, come la precedente edizione, ha totalizzato un buon risultato in termini di ascolti e che nei prossimi mesi dovrebbe contare sull’ingresso di alcuni nuovi volti famosi.