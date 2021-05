L’Isola dei Famosi: calo d’ascolti per Ilary Blasi, in competizione con “Chiamami ancora amore”

Lunedì 17 maggio "L'Isola dei Famosi" ha conteggiato ascolti oscillanti, mentre la serie di Rai 1 ha chiuso senza il botto

L’ultima puntata della fiction di Rai Uno “Chiamami ancora amore” è riuscita a vincere di poco su “L’Isola dei Famosi“. Secondo quanto registrato dagli ascolti tv di lunedì 17 maggio 2021, a sintonizzatosi sul primo canale della Rai sono stati 3 milioni e settecentomila telespettatori, pari al 16,5% di share.

Il finale della serie con Greta Scarano e Simone Liberati non ha tuttavia sollevato il successo sperato, soprattutto in rapporto alle altre puntate andate in onda.

Ascolti TV di Lunedì 17 Maggio 2021: chiude bene Chiamami ancora Amore, l’Isola soffre, bene Report #ascoltiTV https://t.co/aC7TIkW9Ev — Mondo TV 24 (@MondoTV241) May 18, 2021

L’Isola dei Famosi in sofferenza

Tutto ciò si è chiaramente volto a vantaggio del popolare reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Se tuttavia la scorsa settimana “L’Isola” aveva però raccolto oltre 3 milioni di spettatori per uno share del 19%, la puntata del 17 maggio ha conteggiato poco più di 2 milioni e novecentomila spettatori, pari al 18,7% di share. Peraltro nell’appuntamento del venerdì sera gli ascolti per il programma Mediaset sembrano peggiorare.

Ascolti 10 maggio: dati auditel Chiamami ancora amore, L’isola dei famosi https://t.co/5kG1kGNBkf — informazione cultura (@infoitcultura) May 12, 2021

In generale, ad ogni modo, si registra un calo di ascolti per tutte le reti televisive. Un piccolo primato lo detiene “Top Dieci” di Carlo Conti, che pare riuscire a far meglio rispetto alla moglie di Francesco Totti.