L’Isola dei Famosi: i 5 nuovi naufraghi in arrivo in Honduras

L’Isola dei Famosi vedrà presto l'arrivo di cinque nuovi naufraghi: svelati i loro nomi

L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi, la cui finale è prevista per lunedì 7 giugno, vedrà presto l’arrivo di ben cinque nuovi naufraghi. Come anticipato dal direttore di Nuovo Tv, oltre all’attrice Emanuela Tittocchia e all’ex meteorina Manuela Ferrera, in Honduras potrebbero presto giungere anche Rosaria Cannavò e altri due giovani dei quali si conoscono al momento solo le iniziali dei loro cognomi.

Si parla nello specifico di “D” e “V“, ossia probabilmente Matteo Diamante, protagonista di Ex On The Beach Italia e di La Pupa e il Secchione e Viceversa, mentre di “V” non si sa nulla.

MATTEO DIAMANTE NUOVO CONCORRENTE DELL’ISOLA STO URLANDO LA PUPA E IL SECCHIONE SLAYS #isola pic.twitter.com/PJGBGJjalt — I RAMI SECCHI VANNO TAGLIATI 🏝🔥 (@vincycernic95) April 7, 2021

I cinque nuovi arrivi potrebbero inoltre non essere gli unici. A entrare “in corsa” nel programma targato Mediaset si vocifera anche di Andrea Cerioli, mentre già al giorno 22 si sono lanciate dall’elicottero Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Quante altre novità attendono i telespettatori del popolare reality show di Canale 5?