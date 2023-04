L'Isola dei Famosi, Pier Silvio cambia cast: i concorrenti fatti fuori all'ultimo minuto

Secondo indiscrezioni Pier Silvio Berlusconi avrebbe scelto personalmente quali concorrenti dell’Isola dei Famosi far approdare all’interno del programma dopo le recenti polemiche che hanno investito al GF Vip.

L’Isola dei Famosi: i concorrenti fatti fuori da Pier Silvio Berlusconi

L’ultima edizione del GF Vip è stata investita da numerose polemiche riguardanti i modi e il gergo utilizzato da alcuni concorrenti e sembra che la vicenda abbia mandato su tutte le furie persino l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi che, per questo motivo, avrebbe deciso di dare l’ultima parola sul cast scelto per l’Isola dei Famosi.

Alcuni dei concorrenti che avrebbero dovuto essere presenti nella nuova edizione dello show sarebbero stati dunque estromessi dal cast all’ultimo minuto, e tra questi vi sarebbero Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, amico e avvocato di Ilona Staller. Tra i volti vip che invece sarebbero confermati vi sono Fiore Argento, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, e la modella Helena Prestes. In studio rimangono invece Alvin come inviato e la conduttrice Ilary Blasi, mentre gli opinionisti di questa stagione saranno Enrico Papi e Vladimir Luxuria. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sul reality show, che prenderà il via dal 17 aprile.