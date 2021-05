L’Isola dei Famosi: quanti chili hanno perso i naufraghi in Honduras?

Quanto sono dimagriti i naufraghi dell'Isola dei Famosi? Il calo corporeo di Fariba, Awed, Ciufoli, Persia, Miryea, Cerioli e Isolde

L’Isola dei Famosi sta per volgere al termine e come ogni anno molti naufraghi hanno perso parecchio peso. Andrea Cerioli e Valentina Persia sono certamente i concorrenti che mostrano il dimagrimento più palese, ma il calo lo si vede anche per esempio in Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Isolde Kostner.

Nell’ultima puntata di lunedì 17 maggio la stessa padrona di casa Ilary Blasi ha peraltro mandato un servizio che parlava proprio del dimagrimento dei Vip in gioco.

I naufraghi prima e dopo

Per la precisione, è stato dunque monitorato il peso di sette naufraghi, ossia Fariba, Awed, Ciufoli, la Persia, Miryea Stabile, Andrea Cerioli e Isolde. Awed è dunque dimagrito 16 chili, passando da 75 a 59 kg. Fariba Terhani, mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi, è dimagrita di 9 chili, passando da 55 a 46 kg.

Roberto Ciufoli, ora finito a Playa Imboscatissima insieme a Beatrice Marchetti, è dimagrito anche lui di 16 chili, passando da 75 a 59 kg. Valentina Persia ha infine perso 15 chili, passando da 75 a 60 kg, mentre Miryea Stabile è dimagrita solo 6 chili, arrivando a pesare 53 kg.

Anche i naufraghi entrati più tardi rispetto ai primi hanno lasciato in Honduras diversi strati di adipe. Andrea Cerioli, che aveva scatenato parecchi commenti proprio per il suo fisico non propriamente in forma dopo il lockdown, ha perso 16 chili, pesando ora 64 kg.

L’ex campionessa di sci Isolde Kostner, dal canto suo, è dimagrita di 10 chili, arrivando a 50 kg giusti.