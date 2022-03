L’israeliano Kayma si mette a nudo nel brano “Learn To Say No”

Roma, 30 mar. (askanews) – Ori Toledano è un musicista nato a Tel Aviv, che con lo pseudonimo Snowstar Company ha firmato negli ultimi dieci anni le musiche per decine di spot di celebri marchi mondiali. Molti lo hanno già ascoltato senza saperlo, ma ora è possibile ascoltarlo con il suo vero nome d’arte “Kayma” nel nuovo singolo “Learn To Say No”.

Il brano è la battaglia contro dubbi, vergogna e paure interiori, è l’artista quando sveste la maschera presentandosi a nudo sul palco, “Impara a dire di no”.

Questa apparentemente semplice dottrina di vita, nasce da un periodo di crisi e sofferenza: Kayma racconta di essersi ritrovato in una camera d’albergo londinese, in compagnia di una forte crisi d’identità. Fortuna ha voluto che questo hotel fosse fornito di giradischi e chitarre, perché l idea arriva quando meno te lo aspetti.

Ispirato da un disco in vinile della London Symphony Orchestra presente nella sua camera, Kayma ha messo a nudo i suoi pensieri sulla carriera e sulla vita in generale.

La notte per dormire è stata sostituita dal sacro fuoco compositivo: sotto uno strato di coperte, per non disturbare i vicini di stanza, il musicista ha imbracciato la chitarra trovata in albergo. Al mattino, al suo fianco nel letto, era nata una canzone: “Learn To Say No”, . Dopo anni di lotte interiori per l’accettazione di sé, il brano – che anticipa l’EP di debutto “Mid Side Notes”, in uscita il 24 giugno – è diventato il primo passo della carriera autonoma di Kayma.