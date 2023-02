L'Istituto Nazionale Tributaristi aderisce a 'M'Illumino di Meno'

Roma, 14 feb.

(Adnkronos/Labitalia) – L'Istituto Nazionale Tributaristi (Int) aderisce anche quest'anno a 'M'Illumino di Meno', la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con la trasmissione Caterpillar che si terrà giovedì 16 febbraio, per invitare i tributaristi al risparmio di energia e a uno stile di vita nel rispetto dell'ambiente e delle persone.

"Quest’anno la giornata coinciderà con un giorno di importanti scadenze, la burocrazia e la complicazione normativa in ambito tributario non conoscono tregua, e ciò non ha consentito, come negli anni precedenti, di chiedere ai tributaristi lo spegnimento totale delle luci degli studi dalle ore 18.

Pertanto quest'anno chiederemo che, nella giornata del 16 febbraio, oltre al massimo risparmio dell' energia elettrica, non siano usati veicoli a motore per raggiungere lo studio. Una piccola cosa che potrebbe diventare una buona abitudine. Ovviamente si continuerà a raccomandare un uso consapevole delle fonti di energia, sollecitandone il risparmio, così come per l'uso della carta. L'Int aderisce a 'M’Illumino di meno' con la speranza che le riflessioni e le azioni di una giornata possano diventare stili di vita".