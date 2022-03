L’Italia eliminata, nelle strade di Roma: “E’ una vergogna”

Roma, 25 mar. (askanews) – I titoli della stampa sono impietosi: l’Italia perde con la Macedonia del Nord. E l’eliminazione ai play off della nazionale azzurra che non andrà ai Mondiali di calcio per la seconda edizione consecutiva è arrivata come uno shock per i giornali e per gli italiani. Una carrellata nelle strade di Roma:

“Più che altro delusione perchè l’Italia purtroppo per la seconda volta consecutiva non andrà ai Mondiali.

Il calcio è fatto di episodi, abbiamo sbagliato un rigore con la Svizzera, ieri Berardi non ha segnato a porta vuota, e siamo fuori”

“E’ una vergogna, una cosa che so già due anni di seguito, impossibile da pensare. Già stiamo a pezzi l’Italia è a pezzi. Una piccola gioia ogni tanto, ce stanno a levà pure er calcio”.

“Mi ricordo i Mondiali con Pirlo, De Rossi, Totti, se vogliamo andare prima Baggio, Baresi, Maldini…

Purtroppo la qualità del campionato italiano è molto bassa rispetto agli altri campionati europei”

“Ormai dobbiamo rifondare. Secondo me il ct se ne deve andare, l’Europeo è stata una botta di fortuna diciamo, e poi rifondare. I giocatori sono vecchi usurati, non hanno più forza”.

Immagini AFPTV