L'Italia esulta per l'arresto del superboss Matteo Messina Denaro

Palermo, 16 gen. (askanews) – Una latitanza durata 30 anni dal dura dal giugno 1993 e ora l’arresto. Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato catturato dai carabinieri del Ros come ha raccontato il comandante del Ros dei carabinieri, Generale Pasquale Angelosanto.

“Il super latitante Matteo Messina Denaro è stato arrestato all’interno di una struttura sanitaria dove si era recato per sottoporsi a delle terapie cliniche”.

La primula Rossa, figlio del vecchio capomafia di Castelvetrano (Tp) Ciccio, storico alleato dei corleonesi di Totò Riina, si era dato alla latitanza dopo le stragi mafiose di Roma, Milano e Firenze, sfuggendo più volte all’arresto.

Matteo Messina Denaro era l’ultimo boss mafioso di “prima grandezza” ancora ricercato.

E’ stato condannato all’ergastolo per decine di omicidi, tra i quali quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, il figlio del pentito strangolato e sciolto nell’acido dopo quasi due anni di prigionia, per le stragi del ’92, costate la vita ai giudici Falcone e Borsellino, e per gli attentati del ’93 a Milano, Firenze e Roma.

Immediate le reazioni del mondo politico che in modo unanime ha voluto complimentarsi per la cattura di Matteo Messina Denaro.