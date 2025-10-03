L'Italia si ferma per Gaza: le immagini dai cortei da Nord a Sud

Milano, 3 ott. (askanews) – L’Italia si è fermata per Gaza, in una giornata di sciopero nazionale organizzata dai sindacati Cgil e Usb che ha visto la mobilitazione di centinaia di migliaia di persone in tutta Italia, 2 milioni secondo la Cgil, in tantissime manifestazioni che hanno animato oltre 100 città.

Oltre 300mila persone a Roma al corteo partito da Piazza Vittorio fino alla stazione Termini, almeno 100mila persone a Milano, dove c’è stato qualche momento di tensione col blocco della tangenziale Est; e poi ancora Napoli, con una incursione dei manifestanti nel porto, e Torino, dove la protesta si è concentrata intorno alla Italian Tech week a cui partecipavano Ursula von der Leyen, Jeff Bezos e John Elkann; ma anche le città di provincia sono state teatro di proteste, come Brescia e Ferrara.

Tantissimi studenti in piazza, con le bandiere palestinesi e lo slogan “Palestina libera”.