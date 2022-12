L'Italian way dell'innovazione di Tim, Labriola: superare canoni

Milano, 13 dic. (askanews) - Per aiutare le startup a crescere fino a diventare unicorni da un miliardo di valutazione serve un nuovo modello di innovazione, una Italian way che non replichi qui quanto fatto in altri Paesi. Lo ha spiegato l'amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, al Sios ...

Milano, 13 dic. (askanews) – Per aiutare le startup a crescere fino a diventare unicorni da un miliardo di valutazione serve un nuovo modello di innovazione, una Italian way che non replichi qui quanto fatto in altri Paesi. Lo ha spiegato l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola, al Sios di Startupitalia in università Bocconi a Milano. La necessità, ha sottolineato Labriola, è far accelerare l’ecosistema per permettere alle startup di acquisire clienti e aumentare il loro fatturato.

Anche alleandosi con le grandi corporate italiane.

“Dobbiamo sviluppare una Italian Way per l’ecosistema dell’innovazione, non dobbiamo replicare necessariamente quello che è successo in altri paesi, perché in alcuni casa non abbiamo le economie di scala e le caratteristiche del sistema finanziario. Il prossimo anno vorremmo lanciare un modello, basato sulla creazione di un ecosistema dell’innovazione, che metta a disposizione di tutte le startup e le aziende la nostra piattaforma clienti e la nostra capacità di fatturare.

Chiedere per alcuni verticali, a varie startup, di proporre le loro soluzioni. Sceglieremo quelle che noi riteniamo più adeguate e saremo noi ad andarle a proporre ai nostri clienti e questo permetterà di accelerare. Stiamo creando un modello di innovazione differente dai canoni tradizionali dell’investimento del private equity”.

Un primo tassello dell’Italian Way è la Tim Smart City Challenge, per velocizzare la trasformazione delle città italiane verso le smart city, mettendo a fattor comune competenze, esperienza e tecnologie.

Una iniziativa che si rivolge a startup, scaleup e aziende di ogni dimensione per individuare soluzioni innovative per le città intelligenti. “Noi siamo il principale player ad oggi per tutte le attività legate alla commercializzazione di piattaforme di smart city per le città e le regioni. Abbiamo lanciato un challenge nel quale chiediamo, a startup e aziende più consolidate, di mostrarci quali sono le applicazioni e le soluzioni che si possono interconnettere con la nostra piattaforma di smart city: nel momento in cui noi sceglieremo alcuni di questi partner si troveranno a poter lavorare, avere un cliente e una crescita dei ricavi molto più rapidamente”.

Le proposte potranno essere inviate fino al 31 dicembre 2022, a valutarle giurie tecniche che selezioneranno le migliori soluzioni innovative da premiare con l’attivazione di collaborazioni in ambito industriale, commerciale e scientifico con Tim e i suoi partner.