Lite Alexander-Luzzi al Grande Fratello, Capparoni: "Non era contenta di essere doppiata"

Non smette di far discutere la lite tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi. Sulla questione è intervenuto anche Kaspar Capparoni.

Tra i momenti del Grande Fratello che più hanno fatto discutere in questa ultima settimana c’è stato il confronto avvenuto tra le due attrici Beatrice Luzzi e Jane Alexander. Ricordiamo che le due avevano discusso su quanto “lecitamente” fosse stato assegnato il ruolo di Lucrezia Van Necker alla stessa Alexander nella serie Elisa di Rivombrosa. Ciò aveva portato Beatrice Luzzi ad affermare che tale ruolo le sarebbe stato “sfilato in malo modo”, una dichiarazione che Jane Alexander non ha preso bene. Sulla questione è intervenuto anche Kaspar Capparoni che nella serie aveva vestito i panni del conte Giulio Drago.

Lite tra Jane Alexander e Beatrice Luzzi, parla Kaspar Capparoni

Interpellato da Tag24, Kaspar Capparoni ha affrontato il tema del doppiaggio che tanto centrale era stato nello scontro tra le due attrici. Capparoni, a tale proposito, ha spiegato che all’epoca Jane Alexander non era contenta di essere doppiata e che “gli attori non avevano un grande potere decisionale. Comunque Jane è bravissima”.

Capparoni: “Beatrice Luzzi? Lo avrà fatto per far parlare di sé”

Non ultimo l’attore ha criticato non poco l’atteggiamento tenuto da Beatrice Luzzi, tanto da aver dichiarato: “Mi fa sempre ridere quando un attore scarica su un altro attore le proprie mancanze e frustrazioni. Beatrice non la conosco, avrà fatto così per far parlare di sé. Sono sicuro che Cinzia Torrini non sia scesa a compromessi, non è il tipo. Quindi non avrebbe mai accettato una raccomandazione per un ruolo così importante. Se l’ha presa è perché aveva voglia di prenderla”.