Lite Bonelli-Meloni sulla siccità. La Premier: non sono Mosé

Roma, 22 mar. (askanews) – “Collega Bonelli ho trovato interessanti i suoi sassi dell’Adige ma credo che non intenda dire che in pochi mesi ho prosciugato io l’Adige che nemmeno Mosè… io non sono Mosè, la ringrazio per attribuirmi poteri che non ho”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla Camera replicando all’intervento di Angelo Bonelli, deputato di Avs ed esponente dei Verdi che in Aula aveva mostrato i sassi dell’Adige per porre l’accento sul tema della siccità.

