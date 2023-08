Lite condominiale degenera in omicidio a Santa Margherita Ligure: un uomo di 35 anni è stato ucciso a coltellate. L’assassino ha poi chiamato i soccorsi e, dopo essere stato medicato, è stato arrestato.

Lite condominiale con omicidio a Santa Margherita Ligure, una vittima

L’omicidio è stato compiuto nella tarda serata di sabato 19 agosto in via Costamezzana, a Santa Margherita Ligure, a Genova. La vittima è stata identificata come Alessio Grana, 35 anni, ed è deceduta dopo essere stata accoltellata più volte da un vicino per questioni condominiali.

Sul luogo del delitto, sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato di soccorrere la vittima. Ogni sforzo compiuto, tuttavia, si è infine rivelato vano e non è stato possibile far altro se non dichiarare il decesso sul posto. L’aggressore, invece, è stato portato all’ospedale a Lavagna ed è stato medicato per le ferite riportate nella colluttazione che ha preceduto l’aggressione mortale.

Sul caso, stanno indagando i carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni effettuate, durante la lite, Grana avrebbe colpito con un bastone il vicino di 58 anni. Il suo assassino, allora, avrebbe afferrato un coltello e lo avrebbe pugnalato al torace. A chiamare i soccorsi, poi, sarebbe stato proprio il 58enne.

Dinamica e arresto

L’omicida, dopo essere stato medicato in ospedale, è stato trasferito in caserma dove è stato interrogato e arrestato per omicidio volontario, in presenza del suo avvocato Claudio Zadra.

“Ho sentito che picchiava alle porte e quando ho aperto la mia mi è piombato in casa. A quel punto ho preso un coltello dall’armadio e l’ho colpito. Non volevo ucciderlo”, ha detto Sergio Frisinghelli, artigiano e giardiniere che ha ucciso il suo vicino di casa, ai carabinieri. È quanto riportato da ANSA.

Vittima e carnefice abitavano l’uno di fronte all’altro negli alloggi in convenzione con il Comune. Stando a quanto riferito da altri vicini, il 58enne era noto come una brava persone, faceva il volontario nella Protezione Civile e, per l’aiuto dato ai cittadini durante la pandemia Covid, aveva anche ricevuto una targa.

La lite avvenuta nella serata di sabato 19 agosto non rappresentava una novità dato che spesso c’erano discussioni nel condominio proprio a causa del 35enne che era stato più volte segnalato dai condomini alle autorità e ai servizi sociali. La vittima, che non aveva un lavoro stabile, era conosciuta come un soggetto tendenzialmente aggressivo e prepotente. “Una situazione invivibile. Ci minacciava e provocava continuamente”, hanno detto i vicini all’ANSA.