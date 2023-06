Lite Fedez-Luis Sal: il commento di mamma Tatiana

Il botta e risposta tra Fedez e Luis Sal continua a tenere banco. La mamma del rapper, la signora Tatiana, ha commentato gli ultimi sviluppi della lite, tirando in ballo una vecchia lettura dei tarocchi.

Ormai è chiaro: Fedez e Luis Sal non sono più amici. I due, anche se si lanciano accuse ben precise, hanno litigato a causa di visioni diverse sul podcast Muschio Selvaggio. Dopo il filmato esilarante di Luis Sal, mamma Tatiana, genitore del rapper, ha commentato la faccenda.

Mamma Tatiana tira in ballo una vecchia lettura dei tarocchi

Via social, la signora Tatiana ha scritto:

“Aveva ragione la mia mamma”.

Anche se la madre di Fedez non ha aggiunto altro, i fan non hanno alcun dubbio: si riferisce alla lettura dei tarocchi che nonna Luciana fece a Federico durante la prima stagione di The Ferragnez.

La lettura dei tarocchi di nonna Luciana

Nonna Luciana, nella prima stagione di The Ferragnez aveva predetto a Fedez la lite con Luis Sal. L’arzilla signora aveva dichiarato: ““Un uomo giovane, vedi qua? Ti tradisce, c’è proprio l’affetto di mezzo. Lui è un tuo amico. Stai attento. Purtroppo non devi avere amici vuol dire, tu non li devi avere“. Federico aveva risposto: “Eh ma che scatole. Amici già non ne ho. Ne ho solo uno. Che bello. Ma riusciamo a capire chi è?“. La nonna era stata chiara: “Ma sempre uno ne hai. Io lo vedo già perché quando l’ho visto lo ho capito“. Allo stesso modo, Fedez aveva concluso: “Ho capito chi è, Luis”.