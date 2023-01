Lite in chat tra Sgarbi e Morgan: "Str**o, mi ha pugnalato alle spalle"

L’amicizia tra Morgan e Vittorio Sgarbi sarebbe giunta al capolinea e il celebre leader dei Bluvertigo si sarebbe scagliato contro il critico d’arte accusandolo di averlo pugnalato alle spalle.

Morgan contro Vittorio Sgarbi

A quanto pare l’amicizia tra Morgan e Vittorio Sgarbi è giunta al capolinea e il celebre ex volto di X Factor ha usato tuoni infuocati contro il critico d’arte, per cui più volte in passato aveva espresso la sua ammirazione. Al momento non sono chiari i motivi dell’alterco avuto dai due, ma Morgan ha scritto in una chat presto resa pubblica:

“Quanto tempo ho sprecato per Sgarbi, quante notti, quante parole, quanti sogni.

Se non fosse stato per me non sarebbe sottosegretario. Così fanno i cattivi. Sfruttano e poi accoltellano. Io perdo tempo, serenità, speranza, lavoro, contatti, allegria, progetti, stima… Parecchie cose perdo. Basta. È uno st***zo, un mostro. Alcuni di voi hanno gli screenshot della discussione tra me e Sgarbi. Giudicate voi, io stacco e me ne f***o, chiudo tutto, siete (quasi) tutti delle m**de umane. Af***lo miserabili“, ha tuonato il cantante e volto tv, e ancora:

“Vado a bere del vomito di cane in lattina per provare una sensazione più gradevole delle parole di Sgarbi.

Una persona che dice cose così cattive mi fa paura. (…) Non è un’amicizia, è una mia illusione, ma lui non mi è amico. Mi ha sempre solo usato“.

Al momento non è dato sapere quali siano le cause della lite tra i due e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, soprattutto, il critico d’arte replicherà alle parole del musicista. In passato Morgan aveva pubblicamente ringraziato il critico d’arte per avergli offerto ospitalità dopo il suo sfratto dalla casa di Monza.