Lite in diretta tra Del Debbio e la giornalista russa: “Ma va******lo”

Paolo Del Debbio è protagonista di una lite con una giornalista russa. Prima di mandare la pubblicità si sente un sonoro va******lo.

Scoppia la lite tra Paolo Del Debbio ed una giornalista russa durante la trasmissione “Diritto e Rovescio” in onda su Rete 4. Il conduttore prima è diplomatico nei confronti della giornalista, poi si lascia andare ad un va******lo quasi liberatorio.

Lite tra Paolo Del Debbio e la giornalista russa: “Ma va******lo”

Paolo Del Debbio aveva invitato, alla trasmissione da lui condotta, la giornalista russa dell’agenzia Newsfront Yulia Vityazeva. Ovviamente c’era da aspettarsi che Vityazeva fosse lì non per dare ragione a posizioni filo ucraine ma per esporre il suo punto di vista. C’è stata però una frase sulla bandiera ucraina che ha fatto infuriare Del Debbio.

Perchè Del Debbio si è infuriato?

Prima di mandare la pubblicità, Yulia Vityazeva si è rivolta al pubblico di “Diritto e Rovescio” dicendo: “I vostri ospiti che stanno lì nel vostro studio con queste bandierine ucraine“. Vityazeva non ha avuto modo di finire la frase che subito Del Debbio le ha risposto: “Signora, in questo studio ci sta chi voglio io se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta. Sennò va a casa… ci vediamo dopo la pubblicità“.

Ed è stato in quel momento, convinto di non essere sentito da nessuno, se non dagli ospiti e dal pubblico in studio, che Paolo Del Debbio si è sfogato, pronunciando un sonoro va******lo.