Lite per un ragazzo a Roma, una minorenne accoltella la coetanea. La vittima dell'aggressione finisce in ospedale per le ferite riportate.

Lite per un ragazzo a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca in periferia Est. Lunedì 21 febbraio 2022 due minorenni hanno litigato e la situazione è presto degenerata in un accoltellamento.

Lite per un ragazzo a Roma, ragazzina accoltellata

Intorno alle 17.30 di lunedì, le due ragazzine si trovavano in viale Duilio Cambellotti quando è scoppiata la lite.

Sembra che la motivazione scatenante sia stata la gelosia nei confronti di un ragazzo.

Una delle due, di quindici anni, ha estratto un coltello e colpito ripetutamente la coetanea diciassettenne. Erano presenti alcune persone durante la lite, che hanno subito dato l’allarme chiamando il 112 e l’intervento urgente di un’ambulanza.

Roma, lite per un ragazzo degenera in accoltellamento

La diciassettenne accoltellata è stata soccorsa e portata in ospedale con codice rosso, aveva perso molto sangue a causa delle coltellate.

Attualmente si trova ricoverata presso la struttura ospedaliera di Tor Vergata, affidata alle cure dei medici e con ferite riportate in varie parti del corpo: a una mano, alle clavicole e alla schiena.

Lite per un ragazzo, la vittima è sopravvissuta

Fortunatamente, la vittima dell’aggressione non è in pericolo di vita e dovrebbe essere dimessa a breve. Per la quindicenne che ha accoltellato la coetanea è stata sporta denuncia per lesioni aggravate, minaccia aggravata e porto d’armi atte a offendere.