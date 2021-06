Lite sul volo Ryanair Ibiza-Bergamo, Antonella Clerici: “Spero di non vedere quella donna in tv”

Antonella Clerici ha criticato pubblicamente quanto successo su un aereo Ryanair a causa di una passeggera negazionista.

Il video della passeggera no-vax – che su un volo Ryanair si è messa ad insultare e a sputare contro gli altri passeggeri rifiutandosi d’indossare la mascherina anti-Covid – ha fatto il giro del web ed è stato commentato da moltissimi vip, compresa Antonella Clerici.

Antonella Clerici: il video della lite sul volo Ryanair

Nei giorni scorsi hanno fatto il giro dei social le immagini di una passeggera no-vax che, su un volo Ryanair, si è rifiutata d’indossare la mascherina e per questo ha finito per prendersela con hostess e il resto dei passeggeri. La vicenda ha sollevato l’indignazione della rete, e contro la donna si sono scagliati anche alcuni personaggi tv. Antonella Clerici ad esempio ha affermato di augurarsi di non vedere un giorno la donna in tv: “Spero di non vederla in nessuna trasmissione.

Che la giustizia proceda e che scenda l’oblio su cotanta ignoranza”, ha scritto sui social, e in tanti tra i suoi colleghi vip le hanno fatto eco condividendo il video incriminato. Antonella Clerici in passato si era scagliata anche contro Angela Mondello e i programmi tv (come quelli della D’Urso) che avevano lasciato spazio alla donna artefice del tormentone “Non ce n’è Coviddi”.

Antonella Clerici contro Angela Chianello

Non troppo tempo fa la conduttrice si era scagliata anche contro Angela Da Mondello (e indirettamente contro Barbara D’Urso).

“In tv devi avere cultura e saper usare i verbi. Non mi piace che solo perché hai partecipato a un reality, fai le serate. Poi quanto durano? Oggi uno fa una sparata su Twitter e diventa personaggio per un giorno, lo intervistano. Mi ricordo quella roba lì del “Coviddi”. Una roba assurda. Tu puoi dare spazio a una roba del genere? Non puoi. Tu educhi i nostri giovani a fare quella roba lì per diventare famosi e avere più follower. Non esiste al mondo. Bisogna recuperare in tutti i lavori la competenza”, aveva tuonato la Clerici.

Antonella Clerici e gli altri: la bufera sulla lite Ryanair

Antonella Clerici non è l’unica che ha commentato il video della lite sul volo Ryanair: come lei sono intervenuti sulla questione anche Elena Santarelli, Gessica Notaro, Claudio Marchisio e Samuel Peron. “Meno male che il Covid ci avrebbe reso migliori. Come si dice a Roma, ‘ciao core’”, ha ironizzato Elena Santarelli.