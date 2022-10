Lite tra fidanzati per gelosia: lei gli stacca un pezzo di labbro a morsi

Un incontro tra due persone innamorate si è trasformato in una vera e propria rissa, tanto che la fidanzata ha staccato un pezzo di labbro al compagno

Due fidanzati si sono incontrati per passare del tempo insieme, ma la gelosia li ha fatti esplodere, trasformando il loro incontro in una vera e propria rissa. La fidanzata ha staccato un pezzo di labbro al compagno.

Lite tra fidanzati per gelosia: sono finiti in ospedale

Quello che doveva essere un semplice incontro tra innamorati, per trascorrere un po’ di tempo insieme, si è trasformato in una violenta rissa, tra calci, pugni e morsi. A scatenare i due fidanzati questioni di gelosia. I due, entrambi cinquantenni, sono finiti in ospedale dopo essersi picchiati selvaggiamente, al culmine di una lite feroce. Sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Stacca un pezzo di labbro a morsi al fidanzato

La coppia è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. La donna per le tumefazioni e le escoriazioni al volto, l’uomo perché lei gli ha staccato un pezzo di labbro inferiore a morsi. In ospedale sono intervenuti anche i poliziotti, che hanno ascoltato entrambi i protagonisti di questa vicenda e i medici, in modo da ricostruire la dinamica dei fatti. Sembrerebbe che i due nel corso di un incontro amoroso siano stati travolti dalla gelosia, che li ha portati ad una vera e propria colluttazione.