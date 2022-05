Lite tra genitori all’ingresso di una scuola elementare di Andria: uomo minacciato con un’ascia

Lite tra genitori all’ingresso di una scuola elementare di Andria: un uomo si è scagliato contro un altro genitore brandendo con fare minaccioso un’ascia.

Nel pomeriggio di giovedì 19 maggio, due genitori hanno cominciato a litigare tra loro mentre si trovavano all’esterno dei cancelli che delimitano l’ingresso dell’edificio scolastico frequentato dai rispettivi figli. La lite tra genitori si è verificata in prossimità di una scuola primaria situata ad Andria, in Puglia, intorno alle 13:00, ossia l’orario in cui suona la campanella che indica l’uscita dei bambini da scuola.

A quanto si apprende, la discussione è rapidamente degenerata portando uno dei genitori coinvolti a prendere un’ascia dalla sua vettura.

Dopo aver impugnato l’ascia, il soggetto armato si è diretto con fare aggressivo e minaccioso contro l’altro uomo con cui si stava scontrando.

Intervento delle forze dell’ordine

La rissa è stata sedata dal tempestivo intervento di una agente della polizia municipale che si trovava sul luogo dello scontro per regolare il traffico all’uscita degli studenti. Nel momento in cui ha notato quanto stava accadendo, infatti, la vigilessa ha prontamente chiamato i rinforzi e si è provveduto a separare i litiganti.

I due uomini, poi, sono stati identificati mentre la vicenda è stata riferita all’autorità giudiziaria.