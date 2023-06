La lite tra Luis Sal e Fedez che ha spinto lo YouTuber a lasciare Muschio Selvaggio sta tenendo banco da mesi: sulla spinosa vicenda, è spuntata una nuova indiscrezione lanciata da The Pipol Gossip.

Lite tra Luis Sal e Fedez, Pipol Gossip sulla fine della collaborazione a Muschio Selvaggio

Con il video pubblicato su YouTube nei giorni scorsi, Luis Sal ha fatto chiarezza una volta per tutte sui motivi che lo hanno spinto a dire addio al podcast Muschio Selvaggio, realizzato con collaborazione con Fedez. Dopo la diffusione del video, il rapper ha risposto con la sua verità tramite la pubblicazione di una serie di Instagram Stories.

Tra i due litiganti, tuttavia, si inserisce la verità svelata dalla pagina Instagram The Pipol Gossip, secondo la quale la fine dell’amicizia e della collaborazione tra lo YouTuber e il marito di Chiara Ferragni risalirebbe a un momento ben preciso.

L’indiscrezione del portale di gossip

“Dopo la clamorosa rottura mediatica, noi abbiamo scoperto che i primi dissapori sono nati quando Luis si è rifiutato di accettare di entrare in Doom, la società di talenti di Fedez che gestisce nomi come Andrea Damante o Awed ex naufrago. Il no di Sal è stato l’inizio della fine”. È quanto si legge in un post condiviso sulla pagina Instagram del portale di gossip.

Il post ha riferimento all’agenzia alla quale appartiene Fedez e che si occupa sostanzialmente di management e promozione di artisti, influencer, sportivi.

Quale che sia la verità che si cela dietro il divorzio degli ormai ex co-conduttori di Muschio Selvaggio, è certo che i rapporti tra i due siano ormai giunti a capolinea, almeno sul piano pubblico.