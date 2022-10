Lite tra Sgarbi e la studentessa della Sapienza

Sgarbi sbotta in diretta su La7: "Il convegno lo avete bloccato voi"

Nell’ultima puntata messa in onda su La7 da Non è l’Arena si è trattato dei recenti avvenimenti all’università La Sapienza di Roma, che da martedì 25 ottobre è finita al centro di diverse polemiche a causa della carica della polizia contro dei manifestanti all’interno dell’università stessa, per questo è stata indetta un’occupazione simbolica tra 30 e 31 ottobre.

A commentare i fatti anche Vittorio Sgarbi ed alcuni studenti sul posto.

Il dibattito in studio si è fatto acceso tanto da far perdere le staffe al critico d’arte, che ha anche confuso i suoi interlocutori: “ Stai zitto, sto parlando io “. Nonostante a parlare fosse stata chiaramente una ragazza, durante il collegamento le voci si erano chiaramente sovrapposte, ma l’avversario dialettico di Sgarbi non ha perso l’occasione per mandare una stoccata: “ Sono donna…

Oltre il piccolo errore dettato dalla foga di Sgarbi, il nocciolo della discussione era tutt’altro: per il critico d’arte la manifestazione degli studenti, volta a bloccare l’intervento di un quasi deputato sarebbe il vero atto fascista: “ Il convegno non c’è stato, l’avete bloccato voi. Capezzone non ha parlato. La polizia non l’ha chiamata la Meloni ma la vostra rettore “.

Nonostante gli studenti smentissero categoricamente la sua versione: “ Il convegno si è svolto regolarmente, ci sono anche le foto “.

La discussione è continuata su toni accesi, con il critico d’arte che si è spinto a citare addirittura Sciascia per far comprendere il suo punto di vista sulla questione, senza però riuscire a trovare minimamente un punto d’incontro con i suoi giovani interlocutori.