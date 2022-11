A Sant'Antioco in Sardegna donna litiga con il marito per gelosia e lo accoltella al torace: arrestata in attesa del processo per direttissima

È successo in Sardegna, nel piccolo comune di Sant’Antioco.

Dopo una lite per questioni di gelosia, una donna aggredisce il marito e lo accoltella al torace all’interno della loro abitazione.

Ha accoltellato il coniuge con un coltello da cucina

Entrambi 42enni, avevano avuto una discussione legata a futili motivi di gelosia non noti. Al termine del litigio, la donna si sarebbe recata in cucina e avrebbe preso un piccolo coltello, con cui ha poi colpito inaspettatamente il marito al torace.

Dopo la richiesta d’aiuto arrivata ai telefoni del 112, l’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato all’Ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato visitato dai medici. Sembra aver riportato soltanto una lieve lesione al torace, giudicata guaribile nel tempo di un paio di settimane.

La donna è agli arresti domiciliari

Arrestata dai carabinieri della stazione locale, per la donna sono stati al momento disposti da parte del magistrato di turno gli arresti domiciliari.

Non è chiaro quale possa essere stato il movente di un gesto tanto estremo nei confronti del coniuge: in ogni caso, si esclude la possibilità di attenuanti in luogo di giudizio. Convalida per direttissima fissata per la stessa mattinata di oggi al Palazzo di Giustizia di Cagliari.