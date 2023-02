Litiga con la sua compagna e la lancia sotto un treno: arrestato

La polizia si mette in caccia di un 50enne che dopo aver litigato con la sua compagna in stazione all'improvviso l'ha lanciata sotto un treno

Litiga furiosamente con la sua compagna, poi si calma ma poco dopo la discussione riprende, i toni si alzano e lui la lancia sotto un treno: arrestato.

In Francia un uomo spinge la donna sui binari poco prima dell’arrivo del convoglio Red-D. Da quanto si apprende dai media transalpini l’uomo era ricercato da giorni per tentato omicidio ed il sospettato è stato finalmente arrestato poco più di 24 ore dopo il fatto.

Lancia la compagna sotto ad un treno

I media spiegano che un uomo sulla cinquantina è sospettato di aver semplicemente spinto la sua compagna su un binario della RER D, alla stazione di Créteil-Pompadour.

La vittima è una 43enne che è crollata sui binari, un buon metro più in basso e poco prima del transito di un convoglio, fortunatamente non in tragico sincrono con una tragedia ben peggiore.

I soccorsi per la vittima e le indagini

La donna è stata portata in ospedale e a polizia si è messa in caccia dell’aggressore. Pare che “una prima lite sia scoppiata in un treno in viaggio verso Parigi”. Poi, ad un certo punto e furiosa, la donna se ne va con il suo compagno alle calcagna.

Giunti entrambi sulla piattaforma, il tono della discussione si intensifica di nuovo. Apparentemente esasperato, l’uomo l’ha poi deliberatamente spinta sul molo. La scena sarebbe stata ripresa dalle riprese delle telecamere a circuito chiuso.